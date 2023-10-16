​Фабиан Руис может вернуться в Италию

Бывший игрок «Наполи» Фабиан Руис вскоре может вернуться в Италию, несмотря на то, что сейчас принадлежит «ПСЖ».

Как сообщает итальянское издание Fichajes.com, им активно интересуется наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который видит в Руисе отличное усиление для средней линии, ослабленной после приключений Поля Погба и Николо Фаджоли. Возможна сделка по аренде игрока, насчет последующего выкупа пока что ничего не сообщается.

«ПСЖ» должен легко пойти на это, потому что Руис явно не вписывается в тактические схемы Луиса Энрике, нового наставника парижского клуба. Также на услуги Руиса претендует и мадридский «Атлетико».