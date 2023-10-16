Спортивный директор «Интера»: «Лукаку или Тюрам? Для меня выбор очевиден»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал, почему ставит Маркуса Тюрама выше Ромелу Лукаку.

Минувшим летом «нерадзурри» планировали повторно арендовать бельгийца у «Челси», однако тот предпочёл перейти в «Ювентус», а в итоге перешёл в «Рому». Тюрам был подписан в качестве свободного агента в июле.

«Для меня выбор между Лукаку и Тюрамом очевиден – Маркус очень хотел перейти в «Интер». Он мог перейти к нам ещё два года назад, но тогда получил травму. Даже когда на него нацелились другие клубы, которые теперь отрицают свой интерес [намёк на «Милан»], он всё равно выбрал нас», – передаёт инсайдер Николо Скира слова Аузилио.