​«Альмерия» может арендовать экс-игрока «Барселоны»

«Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. В девяти прошедших турах команда ни разу не победила, набрав три очка за счёт трёх ничьих. В настоящий момент «Альмерия» ищет варианты по усилению своего состава на зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, на радаре клуба находится Херард Делофеу из «Удинезе».

Делофеу из-за травмы не играет в футбол с середины января. «Альмерия» может арендовать 29-летнего игрока на вторую часть сезона.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Херарда Делофеу в 10 миллионов евро.