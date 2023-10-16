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Чемпионат Италии. Серия А

​«Альмерия» может арендовать экс-игрока «Барселоны»

16 Октября 2023 • 20:37 Комментировать

«Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. В девяти прошедших турах команда ни разу не победила, набрав три очка за счёт трёх ничьих. В настоящий момент «Альмерия» ищет варианты по усилению своего состава на зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, на радаре клуба находится Херард Делофеу из «Удинезе».

Делофеу из-за травмы не играет в футбол с середины января. «Альмерия» может арендовать 29-летнего игрока на вторую часть сезона.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Херарда Делофеу в 10 миллионов евро.

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Удинезе Альмерия Херард Делофеу трансферы футбола - зима 2024
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