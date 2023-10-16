Хвича сыграл свадьбу в одном из древнейших городов Грузии

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия сыграл свадьбу. Его избранницей стала грузинская девушка, студентка медуниверситета Тбилиси Ница Тавадзе. Молодожёны встречались до венчания уже несколько лет.

Как пишет NapoliToday, свадебная церемония состоялась в одном из древнейших городов Грузии – городе Мцхета, в Преображенском храме.

Отметим, что в текущем сезоне 22-летний вингер чемпиона Италии провёл уже девять матчей в официальных турнирах, отличился он в них голом и четырьмя ассистами. Все голевые действия Хвича оформил в рамках чемпионата Италии.

Кстати, в минувшее воскресенье сборная Грузии разгромила дома команду Кипра, Кварацхелия оформил один из голов кавказской команды.