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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича сыграл свадьбу в одном из древнейших городов Грузии

16 Октября 2023 • 19:31 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия сыграл свадьбу. Его избранницей стала грузинская девушка, студентка медуниверситета Тбилиси Ница Тавадзе. Молодожёны встречались до венчания уже несколько лет.

Как пишет NapoliToday, свадебная церемония состоялась в одном из древнейших городов Грузии – городе Мцхета, в Преображенском храме.

Отметим, что в текущем сезоне 22-летний вингер чемпиона Италии провёл уже девять матчей в официальных турнирах, отличился он в них голом и четырьмя ассистами. Все голевые действия Хвича оформил в рамках чемпионата Италии. 

Кстати, в минувшее воскресенье сборная Грузии разгромила дома команду Кипра, Кварацхелия оформил один из голов кавказской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Хвича Кварацхелия Ница Тавадзе
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