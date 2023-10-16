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Чемпионат Италии. Серия А

​Названы сроки восстановления Осимхена

16 Октября 2023 • 18:50 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вернулся из расположения сборной Нигерии с травмой. В результате обследования у 24-летнего футболиста выявили травму двуглавой мышцы правого бедра средней степени. Как сообщает итальянский Sky, на восстановление Осимхену понадобится от четырёх до шести недель.

В десяти матчах сезона 2023/2024 Виктор Осимхен записал на свой счёт шесть голов и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч неаполитанцы проведут 21 октября – против «Вероны».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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