​Конте назвал два клуба, где хотел бы поработать

Известный итальянский тренер Антонио Конте сказал несколько слов о своём будущем. В числе прочего специалист назвал два клуба, в которых он хотел бы поработать.

«Я пожалел, что покинул «Ювентус» всего через три года... Я хотел бы когда-нибудь попробовать себя в «Роме» или в «Наполи», но обычно я предпочитаю присоединиться к команде в межсезонье», - слова Конте приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Belve.

Антонио Конте не имеет клубной прописки уже полгода. В начале марта итальянский специалист покинул должность главного тренера «Тоттенхэма».