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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Ювентуса» Джунтоли сравнил провальные трансферы с выбором жены

16 Октября 2023 • 16:59 Комментировать

Кристиано Джунтоли, который занимает должность спортивного директора «Ювентуса», дал комментарий по поводу работы над трансферами.

«Трансферные провалы? Покупать игрока – это как выбирать девушку. Ты думаешь, что она та самая, ты приглашаешь её на ужин, но потом проводишь её домой и понимаешь, что она никуда не годится – что она не готовит, не стирает, не гладит», - сказал Джунтоли, чьи слова приводит JuventusNews24.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Милана» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристиано Джунтоли
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