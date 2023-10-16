Кафу требует от «Ромы» 12 миллионов евро

В 2019 году «Рома» решила снять рекламный ролик по заказу тогдашнего спонсора клуба - Qatar Airways. В ходе ролика было использовано изображение бывшего игрока клуба - Маркоса Кафу. Но без его ведома. Кафу попробовал решить этот вопрос миром, но не встретил у нового руководства клуба расположенности к сотрудничеству в этом вопросе.

И тогда бывший бразильский защитник решил обратиться в суд - дело небыстрое, но надежное. И сейчас суд, похоже, близок к своему разрешению - Кафу надеется, что в его пользу. Об этом сообщает derbyderbyderby.it. Напомним, что бразилец выступал за «Рому» с 1997 по 2003 год, затем он перебрался в «Милан».