​Моджи прокомментировал сложности «Наполи»

Если в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии, то в нынешнем команда далека от того, чтобы «рвать» конкурентов - «Наполи» занимает лишь пятое место в турнирной таблице Серии А. Итальянский функционер Лучано Моджи поделился своим мнением о сложностях клуба. Он считает причиной смену тренера - место Лучано Спаллетти занял Руди Гарсия.

- Смена тренера оказалась слишком болезненной. С Гарсией меняется все, подготовка тоже. Все становится другим для игроков, - цитирует слова Моджи итальянское новостное агентство ITASportPress.

В девятом туре Серии А «Наполи» сыграет с «Вероной».