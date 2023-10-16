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Чемпионат Италии. Серия А

​Моджи прокомментировал сложности «Наполи»

16 Октября 2023 • 15:01 Комментировать

Если в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии, то в нынешнем команда далека от того, чтобы «рвать» конкурентов - «Наполи» занимает лишь пятое место в турнирной таблице Серии А. Итальянский функционер Лучано Моджи поделился своим мнением о сложностях клуба. Он считает причиной смену тренера - место Лучано Спаллетти занял Руди Гарсия.

- Смена тренера оказалась слишком болезненной. С Гарсией меняется все, подготовка тоже. Все становится другим для игроков, - цитирует слова Моджи итальянское новостное агентство ITASportPress.

В девятом туре Серии А «Наполи» сыграет с «Вероной».

 


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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Моджи Наполи
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