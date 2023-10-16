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Чемпионат Италии. Серия А

Известна зарплата Гатти по новому контракту с «Ювентусом»

16 Октября 2023 • 13:56 Комментировать

Между защитником Федерико Гатти и руководством туринского «Ювентуса» завершаются переговоры по новому контракту. Как сообщил инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях, заработная плата игрока составит 1,4 миллиона евро по новому договору.

Официальное оформление сделки должно состояться в ближайшие дни. Соглашение будет рассчитано до середины 2028 года.

Федерико пополнил ряды «старой синьоры» зимой 2022 года. Тогда он подписал пятилетний контракт.

В текущем сезоне итальянской Серии А Гатти провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и получил два предупреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Гатти
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