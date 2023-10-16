​Сержиньо расстроен отсутствием бразильцев в «Милане»

За последние десятилетия «Милан» приучил к присутствию бразильцев в своем составе, это и Кафу, и Дида, и Сержиньо, и Пато, и, конечно же, Роналдо с Роналдиньо. А вот сейчас бразильцев в клубе уже не осталось - был Мессиас, не совсем Роналдо и совсем не Роналдиньо, но и его отдали в «Дженоа».

Один из упомянутых выше, Сержиньо, прокомментировал сложившееся положение вещей:

- Это переходной момент для бразильского футбола. Не совсем понятно, кто станет следующей суперзвездой. Я думаю, что вскоре в «Милане» снова появится сильный бразилец, - цитирует слова Сержиньо pianetamilan.it.