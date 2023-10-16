​Моджи: «Осимхен - не владелец «Наполи»

Итальянский футбольный функционер Лучано Моджи, скандально известный по истории, стоившей «Ювентусу» потери чемпионского титула и ссылки во вторую лигу, высказался по поводу Виктора Осимхена. В его отношениях с «Наполи» наметился разлад и Моджи предложил игроку не считать себя примой и не ставить свои интересы выше клубных.

- Клуб должен понять, что он на стороне тренера. Быть частью клуба означает и соответствующее воспитание, и, если оно отсутствует, штраф должен привести Осимхена в чувство. Он не владелец клуба, - цитирует слова Моджи итальянское новостное агентство ITASportPress.