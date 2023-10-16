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«Интер» готовит первый зимний трансфер

16 Октября 2023 • 13:25 Комментировать

Полузащитник «Монцы» Андреа Кольпани попал в сферу интересов миланского «Интера», об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

Как стало известно журналистам, руководство «нерадзурри» готовит предложение по трансферу 24-летнего футболиста. Если стороны договорятся, сделка будет официально оформлена в январское трансферное окно.

Хавбек выступает за «Монцу» с лета прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Кольпани провел восемь матчей и забил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монца Андреа Кольпани
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