«Интер» готовит первый зимний трансфер

Полузащитник «Монцы» Андреа Кольпани попал в сферу интересов миланского «Интера», об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

Как стало известно журналистам, руководство «нерадзурри» готовит предложение по трансферу 24-летнего футболиста. Если стороны договорятся, сделка будет официально оформлена в январское трансферное окно.

Хавбек выступает за «Монцу» с лета прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Кольпани провел восемь матчей и забил четыре мяча.