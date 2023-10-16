​Сержиньо: «У Анчелотти есть всё, чтобы привести Бразилию к успеху»

Бывший футболист итальянского «Милана» Сержиньо прекрасно знает Карло Анчелотти, ведь под его началом он отыграл практически весь свой карьерный отрезок в этом клубе - а это целых девять лет, с 1999 по 2008 год. Потому он уверен в том, что Анчелотти справится с задачей и вернет сборной Бразилии высшие награды.

- Я очень хорошо знаю Карло. Нас связывает большая дружба. Он очень компетентный тренер. Для него работа со сборной Бразилии - вызов, но у него есть все, чтобы добиться успеха, - цитирует слова Сержиньо pianetamilan.it.

Карло Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год.