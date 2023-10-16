​Тонали готов лечиться от лудомании

Целый ряд итальянских игроков попался на ставках, и, если Николо Дзаньоло, к примеру, категорически отрицает все обвинения, то Сандро Тонали из «Ньюкасла» признал вину, раскаялся и готов «сотрудничать со следствием».

Как сообщает Il Corriere della Sera, Тонали покинул расположение сборной и переживает шок в обществе родных людей. Источник уточняет, что полузащитник даже готов лечиться от страсти к лудомании.

Напомним, что с нынешнего сезона бывший игрок «Милана» выступает за английский «Ньюкасл». На ставках также был пойман Николо Фаджоли, игрок туринского «Ювентуса».