​Сержиньо: «Тео Эрнандес - один из лучших в мире»

Бывший футболист итальянского «Милана», бразилец Сержиньо, высоко ценит игру Тео Эрнандеса, который внес большой вклад в успехи клуба в последние годы, однако в этом сезоне далек от своей оптимальной формы. Сержиньо считает французского футболиста одним из лучших крайних защитников в мире.

- Годы идут, а он играет на высочайшем уровне. Я уверен, что у него есть потенциал для роста. Он - один из лучших крайних защитников в мире, - цитирует слова Сержиньо pianetamilan.it.

Сержиньо выступал за итальянской клуб с 1999 по 2008 год. Затем на протяжении девяти лет он работал в качестве скаута «россонери».