Чинквини назвал причину спада в игре Кварацхелии

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Напомним, 22-летний грузин был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона, однако в начале текущего розыгрыша Серии А он выглядит не столь ярко. По мнению Чинквини, на выступлениях Кварацхелии сказалась смена тренера.

«В Наполи» сменился тренер, ушёл мой друг Спаллетти, с которым мы работали ещё в «Удинезе». Это топовый специалист. А Руди Гарсия совсем другой — иной менталитет, иной футбол», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за команду из Неаполя девять матчей, забил в них один мяч и отдал четыре результативные передачи.