​Осимхен: «Для меня Марадона - лучший в истории футбола»

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен вернулся в Италию и угодил под расспросы журналистов - а произошло с ним в последнее время так много, что поговорить, безусловно, было о чем. Высказался он и на неожиданный вопрос - кого считает лучшим игроком всех времен и народов.

- Для меня лучший - это Диего Марадона. Он был невероятен в составе «Наполи», никогда и никогда не сделает более ничего подобного для этого клуба, - цитирует слова Виктор Осимхена итальянское новостное агентство ITASportPress.

Диего Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год, при нем клуб дважды брал Скудетто.