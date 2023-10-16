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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» договорился о новом контракте с Гатти

16 Октября 2023 • 09:43 Комментировать

Туринский «Ювентус» принял решение пролонгировать сотрудничество с 25-летним итальянским защитником Федерико Гатти, об этом рапортует журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Новый трудовой договор Федерико со «старой синьорой» будет рассчитан до 2028 года.

Гатти перешел в туринский гранд зимой прошлого года. Срок действующего контракта футболиста с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферный ценник защитника – 12 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Федерико провел шесть матчей, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Гатти
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