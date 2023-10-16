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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» лидирует в борьбе за Тареми слухи

16 Октября 2023 • 00:43 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
21.10 19:00

Нападающий «Порту» Мехди Тареми остаётся в списке трансферных целей «Интера».

Минувшим летом иранский футболист был близок к переходу в «Милан», однако сделка сорвалась в последний момент. Как известно, среди претендентов на 31-летнего форварда с недавних пор значится «Интер». По обновлённым данным журналиста Карло Лаудизы, «нерадзурри» лидируют в борьбе за Тареми на сегодняшний день. Гранд Серии А уже начал работу над январским подписанием.

Контракт Мехди Тареми с «Порту» истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому «Интер» рассчитывает приобрести игрока по сниженной цене.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - зима 2024
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