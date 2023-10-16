​Осимхен вернулся в Италию, но пропустит следующий матч «Наполи»

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен вернулся в Италию, завтра ему предстоит медицинское обследование, которое выявит степень тяжести полученной им в матче за сборную своей страны травмы. С уверенностью можно сказать, что Виктор пропустит следующий матч своего клуба против «Вероны». Больше станет известно после того, как Осимхен покажется неаполитанским медикам.

Напомним, что в прошлом сезоне Виктор стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата Серии А, и это помогло «Наполи» вернут себе чемпионский титул после 33-летнего воздержания. Сейчас команда идет лишь пятой.