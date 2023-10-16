​Кришито дебютировал в качестве тренера детской команды «Дженоа»

Весной мы уже сообщали о том, что бывший итальянский защитник питерского «Зенита». Доменико Кришито замахивается на тренерскую карьеру. И вот она началась - Кришито возглавил детскую команду своего родного клуба «Дженоа».

Он работает с ребятами возрастом до четырнадцати лет. И на днях Кришито уже одержал первую победу - причем не над кем-нибудь, а над злейшим врагом, «Сампдорией».

- Я вдохновляюсь работой Гасперини, Спаллетти, Виллаш-Боаша и Манчини, скажем так, у меня были хорошие учителя, - рассказал Кришито о своем новом призвании в интервью Pianetagenoa1893.net.