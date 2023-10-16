​Пирло рассказал о контактах с «Миланом»

Ныне тренирующий генуэзскую «Сампдорию» Андреа Пирло рассказал о том, как разговаривал с Паоло Мальдини на предмет возможной работы в качестве наставника «Милана».

- Вернуться в «Милан» в качестве тренера? У нас были дружеские разговоры на эту тему с Паоло Мальдини. Но не более того, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что и сам Паоло Мальдини летом был уволен из «Милана». А Пирло в прошлом работал с туринским «Ювентусом», но не очень удачно. После этого нынешний наставник «Сампдории» успел поработать с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк».