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Чемпионат Италии. Серия А

​Пирло рассказал о контактах с «Миланом»

16 Октября 2023 • 00:23 Комментировать

Ныне тренирующий генуэзскую «Сампдорию» Андреа Пирло рассказал о том, как разговаривал с Паоло Мальдини на предмет возможной работы в качестве наставника «Милана».

- Вернуться в «Милан» в качестве тренера? У нас были дружеские разговоры на эту тему с Паоло Мальдини. Но не более того, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что и сам Паоло Мальдини летом был уволен из «Милана». А Пирло в прошлом работал с туринским «Ювентусом», но не очень удачно. После этого нынешний наставник «Сампдории» успел поработать с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Андреа Пирло
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