Балотелли ответил Ибрагимовичу, опубликовав фото победы в Лиге чемпионов

Не стоило сомневаться в том, что Марио Балотелли поспешит ответить Златану Ибрагимовичу, который заявил, что Марио упустил в своей карьере все, что возможно. Балотелли ответил в своем стиле - опубликовал фото «Интера» 2010 года, когда клуб выиграл Лигу чемпионов - с ним, Марио, в составе.

Сам Златан, напомним, никогда не выигрывал самый престижный клубный турнир футбольной Европы. Особую пикантность ситуации придает и тот факт, что как раз накануне победы «Интера» в Лиге чемпионов Ибрагимович ушел в «Барселону», но там не пришелся ко двору и через год ушел из каталонского клуба.