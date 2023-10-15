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Чемпионат Италии. Серия А

​Люка Эрнандес: «Меньян - лучший голкипер в мире»

15 Октября 2023 • 23:50 Комментировать

Французский защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес уверен в том, что вместе с ним в сборной Франции играет лучший голкипер в мире - и это Майк Меньян, защищающий цвета «Милана» на клубном уровне.

-Для меня, на сегодня, он - лучший в мире. Да, нет никого лучше него. Сейчас он в отменной форме, прекрасно играет. Нам повезло, что в сборной такой голкипер. Жаль только, что вскоре придется сыграть против него на клубном уровне, - цитирует слова Люка Эрнандеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что недавно появились слухи о том, что «ПСЖ» предлагает «Милану» обмен голкиперами.


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Евро-Футбол.Ру,
Майк Меньян Люка Эрнандес
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