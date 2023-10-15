​Ибрагимович: «Ювентус» выиграл 38 чемпионств, а не 36»

В средине нулевых годов из-за коррупционного скандала «Ювентус» был лишён двух чемпионских титулов. Впрочем, экс-игрок «старой синьоры» Златан Ибрагимович считает, что эти чемпионства нужно учитывать.

«Ювентус» выиграл 38 чемпионств, а не 36. Мы сражались каждый день, мы в каждом матче отдавались на полную. Каждый член той команды знает это. Мы выполняли свою работу и доказывали, что мы сильнейшие в Италии. Так что я всегда говорю, что у «Ювентуса» 38 титулов», - сказал Ибрагимович, чьи слова приводит итальянский Sky.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.