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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио - о контракте с «Ювентусом», истекающем через год: «Я доволен своим положением»

15 Октября 2023 • 18:45 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о ситуации с контрактом с туринским клубом, который заканчивается по окончании нынешнего сезона. 

«Посмотрим, что произойдет, но я очень доволен своим положением в «Ювентусе» и в сборной Франции, а это очень важно.

Я решил остаться прошлым летом, так как чувствую себя очень хорошо в «Ювентусе», это также было ключевым моментом для моего участия на Евро», - приводит слова Рабьо Telefoot. 

Напомним, что 28-летний футболист пополнил ряды «старой синьоры» летом 2019 года на правах свободного агента после прекращения сотрудничества с «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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