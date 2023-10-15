Рабио - о контракте с «Ювентусом», истекающем через год: «Я доволен своим положением»

Защитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о ситуации с контрактом с туринским клубом, который заканчивается по окончании нынешнего сезона.

«Посмотрим, что произойдет, но я очень доволен своим положением в «Ювентусе» и в сборной Франции, а это очень важно.

Я решил остаться прошлым летом, так как чувствую себя очень хорошо в «Ювентусе», это также было ключевым моментом для моего участия на Евро», - приводит слова Рабьо Telefoot.

Напомним, что 28-летний футболист пополнил ряды «старой синьоры» летом 2019 года на правах свободного агента после прекращения сотрудничества с «ПСЖ».