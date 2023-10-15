​Фаджоли рассчитывает на смягчение наказания за ставки

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли в обозримом будущем получит наказание за ставки. Как сообщает на своих страницах издание La Gazzetta dello Sport, стратегия Фаджоли заключается в том, чтобы активно сотрудничать со следствием. 22-летний футболист рассчитывает получить более мягкое наказание.

Ясно, что Фаджоли не дисквалифицируют на пять лет, поскольку он не ставил на матчи «Ювентуса». Футболисту грозит отстранение на три года, причём наказание могут сократить на 50% из-за сотрудничества Николо со следствием.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.