Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Фаджоли рассчитывает на смягчение наказания за ставки

15 Октября 2023 • 17:48 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли в обозримом будущем получит наказание за ставки. Как сообщает на своих страницах издание La Gazzetta dello Sport, стратегия Фаджоли заключается в том, чтобы активно сотрудничать со следствием. 22-летний футболист рассчитывает получить более мягкое наказание.

Ясно, что Фаджоли не дисквалифицируют на пять лет, поскольку он не ставил на матчи «Ювентуса». Футболисту грозит отстранение на три года, причём наказание могут сократить на 50% из-за сотрудничества Николо со следствием.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
17:48 · Италия. Серия А
​Фаджоли рассчитывает на смягчение наказания за ставки
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Дайер может не перейти в «Рому» зимой слухи
17:20 · Италия. Серия Б
Пирло: «Я доволен тем, какой выбрал путь»
17:02 · Италия. Серия А
Чинквини — о Сазонове: Он достаточно хорош, чтобы играть в Серии А
16:48 · Италия. Серия А
Рабио — о ситуации с Погба: «В клубе все сбиты с толку»
15:38 · Италия. Серия А
Коман считает Меньяна лучшим голкипером в мире
14:43 · Италия. Серия А
​Директор «Ювентуса»: «Мы должны защищать Аллегри»
13:38 · Италия. Серия А
«Интер» хочет продлить контракт с Мхитаряном
13:25 · Италия. Серия А
Первый тренер Миранчука: «У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии»
12:47 · Италия. Серия А
Чинквини: «Для «Аталанты» Миранчук не очень важный футболист»
10:35 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нашёл усиление в Германии
02:45 · Италия. Серия А
​Сакки: «Расстроен историей с Тонали»
02:09 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «Спаллетти - идеальный тренер для сборной Италии»
01:53 · Италия. Серия А
​Борха Валеро: «Для Пиоли разгром от «Интера» стал сильнейшим сигналом»
01:42 · Италия. Серия А
​Осимхен «заложил» свою родную сестру - она арестована в Нигерии
Все новости
Рекомендуем