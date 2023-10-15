Чинквини — о Сазонове: Он достаточно хорош, чтобы играть в Серии А

Известный итальянский менеджер Оресте Чинквини высказался о перспективах защитника «Торино» Сабы Сазонова.

Специалист считает игрока сборной Грузии дельным футболистом, но отметил, что ему нужно становиться лучше и стараться влиться в новые условия.

«Думаю, он достаточно хорош, чтобы выступать в Серии А. Ему повезло, что он попал к Юричу, это именно тот тренер, который поможет ему стать сильнее», - приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, что 21-летний футболист пополнил ряды итальянского клуба в летнее трансферное окно. Сазонов уже дважды появлялся на поле в составе «Торино».