Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини — о Сазонове: Он достаточно хорош, чтобы играть в Серии А

15 Октября 2023 • 17:02 Комментировать

Известный итальянский менеджер Оресте Чинквини высказался о перспективах защитника «Торино» Сабы Сазонова. 

Специалист считает игрока сборной Грузии дельным футболистом, но отметил, что ему нужно становиться лучше и стараться влиться в новые условия. 

«Думаю, он достаточно хорош, чтобы выступать в Серии А. Ему повезло, что он попал к Юричу, это именно тот тренер, который поможет ему стать сильнее», - приводит слова Чинквини «РБ Спорт». 

Напомним, что 21-летний футболист пополнил ряды итальянского клуба в летнее трансферное окно. Сазонов уже дважды появлялся на поле в составе «Торино». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Оресте Чинквини Саба Сазонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
17:48 · Италия. Серия А
​Фаджоли рассчитывает на смягчение наказания за ставки
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Дайер может не перейти в «Рому» зимой слухи
17:20 · Италия. Серия Б
Пирло: «Я доволен тем, какой выбрал путь»
17:02 · Италия. Серия А
Чинквини — о Сазонове: Он достаточно хорош, чтобы играть в Серии А
16:48 · Италия. Серия А
Рабио — о ситуации с Погба: «В клубе все сбиты с толку»
15:38 · Италия. Серия А
Коман считает Меньяна лучшим голкипером в мире
14:43 · Италия. Серия А
​Директор «Ювентуса»: «Мы должны защищать Аллегри»
13:38 · Италия. Серия А
«Интер» хочет продлить контракт с Мхитаряном
13:25 · Италия. Серия А
Первый тренер Миранчука: «У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии»
12:47 · Италия. Серия А
Чинквини: «Для «Аталанты» Миранчук не очень важный футболист»
10:35 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нашёл усиление в Германии
02:45 · Италия. Серия А
​Сакки: «Расстроен историей с Тонали»
02:09 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «Спаллетти - идеальный тренер для сборной Италии»
01:53 · Италия. Серия А
​Борха Валеро: «Для Пиоли разгром от «Интера» стал сильнейшим сигналом»
01:42 · Италия. Серия А
​Осимхен «заложил» свою родную сестру - она арестована в Нигерии
Все новости
Рекомендуем