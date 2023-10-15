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Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Ювентуса»: «Мы должны защищать Аллегри»

15 Октября 2023 • 14:43 Комментировать

Кристиано Джунтоли, занимающий должность главного тренера «Ювентуса», высказался о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

«Мы должны защищать нашего тренера Аллегри, поскольку хотим его поддержать. Я до сих пор удивляюсь его страсти и преданности делу изо дня в день – они такие же, как в его первый день в качестве тренера», - слова Джунтоли в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Милана» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли
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