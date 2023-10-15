​Директор «Ювентуса»: «Мы должны защищать Аллегри»

Кристиано Джунтоли, занимающий должность главного тренера «Ювентуса», высказался о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

«Мы должны защищать нашего тренера Аллегри, поскольку хотим его поддержать. Я до сих пор удивляюсь его страсти и преданности делу изо дня в день – они такие же, как в его первый день в качестве тренера», - слова Джунтоли в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Милана» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на четыре зачётных балла.