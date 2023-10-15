«Интер» хочет продлить контракт с Мхитаряном

«Интер» намерен продлить контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает Quotidiano Sportivo.

По информации источника, миланский клуб предлагает Мхитаряну новое соглашение, рассчитанное до 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. Отмечается, что «Интер» готов сохранить 34-летнему футболисту его нынешнюю зарплату, которая составляет 3,8 миллиона евро в год. Сам Мхитарян не против остаться в клубе.

Напомним, Мхитарян перешёл в «Интер» летом 2022 года из «Ромы». В составе «нерадзурри» полузащитник успел провести 59 матчей, в которых он забил семь голов и отдал три результативные передачи.