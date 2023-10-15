Первый тренер Миранчука: «У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мнением об игровом времени российского футболиста в итальянском клубе.

По мнению Воронкова, талант Миранчука недооценивают в Италии. Специалист посоветовал 27-летнему футболисту задуматься о своём будущем в зимнее трансферное окно.

«У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии. Повлиять на Гасперини, которому под 70 лет, не можем — его не переделать. Хотя время поджимает — Лёше 28 лет исполняется. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно. Либо я соберусь силами и нарушу баланс этики, молчания и всё-таки напишу ему», — цитирует Воронкова Sport24.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» три игры, в которых результативными действиями он отметиться не сумел. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.