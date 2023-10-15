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Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини: «Для «Аталанты» Миранчук не очень важный футболист»

15 Октября 2023 • 12:47 Комментировать

Футбольный менеджер Оресте Чинквини высказался о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». После перехода из «Локомотива» хавбек так и не стал футболистом стартового состава бергамасков.

«Для «Аталанты» Миранчук не очень важный футболист. Что делать? Ждать зимнего трансферного окна. Сейчас же в «Аталанте» ему нужно рвать на тренировках. Надеюсь, ситуация для Миранчука изменится», - приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». 27-летний полузащитник принял участие в 29 поединках итальянской Серии А, в которых записал на свой счет четыре гола и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Оресте Чинквини Алексей Миранчук
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