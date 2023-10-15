​Сакки: «Расстроен историей с Тонали»

Итальянский полузащитник Сандро Тонали оказался замешанным в очередной скандал в итальянском футболе - на сей раз связанный со ставками. Ситуацию прокомментировал Арриго Сакки - бывший наставник «Милана», хорошо знающий Тонали, который является выпускником «Милана». Он расстроен произошедшим.

- Очень грустно наблюдать такие вещи, игроки должны уважать регламент и правила. Расстроен и удивлен тем, что Тонали оказался втянутым в такую историю. Не ожидал, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В настоящий момент Сандро Тонали выступает в составе английского «Ньюкасла».