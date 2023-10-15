​Кьеллини: «Спаллетти - идеальный тренер для сборной Италии»

Сборную Италии тренирует новый тренер, им стал Лучано Спаллетти - специалист, приведший к победе в чемпионате страны в прошлом сезоне «Наполи». Ветеран итальянского футбола Джорджо Кьеллини уверен в том, что Спаллетти является идеальным тренером для сборной.

- Я думаю, что Спаллетти может открыть свой отдельный цикл в сборной Италии, я вижу его идеальным тренером для национальной команды. Он справлялся везде, где работал. И работа в сборной - это увертюра всей его карьеры, - цитирует слова бывшего защитника туринского «Ювентуса» итальянское новостное агентство ITASportPress.