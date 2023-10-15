​Борха Валеро: «Для Пиоли разгром от «Интера» стал сильнейшим сигналом»

Бывший полузащитник миланского «Интера», испанец Борха Валеро, считает, что поражение от «Интера» со счетом 1:5 не сломило «Милан». Он отметил, что «россонери» отлично оправились после той чувствительной неудачи.

- Та неудача была чувствительной для «Милана», но для Стефано Пиоли она стала сильнейшим сигналом. «Милан» не ушел в кризис, он тут же оправился, - цитирует слова Валеро pianetamilan.it.

В следующем, девятом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом». Сейчас «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, «Интер» идет вторым.