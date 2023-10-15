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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхен «заложил» свою родную сестру - она арестована в Нигерии

15 Октября 2023 • 01:42 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен переживает бурные времена, которые наверняка скажутся на его продуктивности на футбольном поле. Во-первых, он получил травму, характер которой до сих пор не совсем понятен, а во-вторых, он впутался в околокриминальную историю в Нигерии.

Правда, выглядит Виктор скорее как пострадавший, потому что его шурин Осита Около решил шантажировать футболиста, требуя денег (около 470 тысяч евро) за трансфер в «Наполи». Около считает, что он в качестве посредника сыграл важную роль в этом трансфере.

Но Осимхен обратился в полицию с заявлением о шантаже, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. И теперь шурина с сестрой футболиста арестовали.

 


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Наполи Виктор Осимхен
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