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Чемпионат Италии. Серия А

​Маротта: «У победы в дерби особый вкус»

15 Октября 2023 • 00:46 Комментировать

Джузеппе Маротта, администратор миланского «Интера», продолжает смаковать победу в дерби четвертого тура, когда «нерадзурри» обыграли своих визави с более чем убедительным счетом 5:1.

- Победа в дерби - это эмоции, это радость. У дерби Милана есть свой особый вкус, запах. Победа в таком матче значит чуть больше, чем в остальных. Мы уже выиграли у «Милана», теперь надо обыграть и туринский «Ювентус», - заявил Маротта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что в прошлом Маротта работал именно в туринском «Ювентусе». «Интер» сыграет с туринцами двадцать шестого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Джузеппе Маротта
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