​Эрнанес возвращается в Италию и будет выступать за... любителей

Бывший игрок «Лацио», «Интера» и туринского «Ювентуса», бразильский полузащитник Эрнанес, решил вернуться в Италию. Однако не в профессиональный футбол, а в любительский - Эрнанес будет выступать за «Сале», клуб, который играет в высшей лиге любительского футбола Италии. Об этиом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Понять мотивы игрока легко - ему 38, но еще хочется играть в футбол, а также нравится в Италии. В последнее время Эрнанес выступал у себя на родине в Бразилии, в составе «Сан-Паулу» и «Спорт». Сыграл двадцать семь матчей за сборную Бразилии в ходе своей карьеры.