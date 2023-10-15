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Чемпионат Италии. Серия А

​Тиав не собирается уходить из «Милана»

15 Октября 2023 • 00:01 Комментировать

Несмотря на интерес к себе со стороны мадридского «Реала», немецкий защитник Малик Тиав не собирается покидать «Милан». По крайней мере, уже зимой. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

- У меня нет четких сведений об интересе «Реала» к нему. Он очень доволен в «Милане», нет никаких переговоров с другими клубами. У него все получается в «Милане», должно случиться что-то очень необычное, чтобы он ушел, - цитирует слова Фабрицио Романо pianetamilan.it.

Немецкий защитник выступает за «Милан» с 2022 года, ранее он защищал цвета немецкого «Шальке».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабрицио Романо Малик Тиав
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