​Тиав не собирается уходить из «Милана»

Несмотря на интерес к себе со стороны мадридского «Реала», немецкий защитник Малик Тиав не собирается покидать «Милан». По крайней мере, уже зимой. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

- У меня нет четких сведений об интересе «Реала» к нему. Он очень доволен в «Милане», нет никаких переговоров с другими клубами. У него все получается в «Милане», должно случиться что-то очень необычное, чтобы он ушел, - цитирует слова Фабрицио Романо pianetamilan.it.

Немецкий защитник выступает за «Милан» с 2022 года, ранее он защищал цвета немецкого «Шальке».