Бывший игрок «Фиорентины» и молодежной сборной Италии Марко Наппи специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на историю со ставками, в которую недавно попали несколько знаменитых футболистов, играющих и игравших в Серии А.

«Прежде всего, хочу сказать, что это очень плохие вещи, которые выставляют весь итальянский футбол в негативном свете. Ужасно, что из-за этой истории со ставками о нашем футболе сейчас говорят во всем мире в таком ключе. Что же касается непосредственно игры итальянской сборной, то не думаю, что это будет проблемой, что сейчас, что против сборной Англии. Даже без ряда футболистов в распоряжении Спаллетти есть сильные исполнители. Мистер Спаллетти великолепный тактик, он сможет подготовиться в любой ситуации. Возможно, эта ужасная история сплотит нашу команду, и мы проявим себя с самой лучшей стороны», - делится Наппи с нашим корреспондентом.

Ранее из-за обвинений в совершении ставок Сандро Тонали и Николо Дзаньоло покинули состав сборной Италии.

В сегодняшний субботний вечер «скуадра адзурра» сыграет против сборной Мальты в отборе на Евро-2024, а 17 октября - против сборной Англии. Текстовую трансляцию игры итальянцев и мальтийцев проведёт наш сайт.