​Маротта: «Никто не проявлял неуважения к Лукаку»

Джузеппе Маротта, который занимает должность генерального директора «Интера», высказался о Ромелу Лукаку.

Ранее Лукаку говорил, что если он расскажет правду о лете, то все будут шокированы. Как известно, после истечения срока аренды в «Интере» Лукаку оказался в «Роме» - «волки» арендовали бельгийца у «Челси».

«Лукаку? Я не понимаю его слов. Никто не проявлял к нему неуважения. Я не думаю, что он может что-то сказать, это бесполезные споры», - сказал Маротта в программе Inter Spazio.

В сезоне 2023/2024 Ромелу Лукаку провёл за «Рому» восемь матчей, в которых забил семь голов.