Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Маротта: «Никто не проявлял неуважения к Лукаку»

14 Октября 2023 • 18:58 Комментировать

Джузеппе Маротта, который занимает должность генерального директора «Интера», высказался о Ромелу Лукаку.

Ранее Лукаку говорил, что если он расскажет правду о лете, то все будут шокированы. Как известно, после истечения срока аренды в «Интере» Лукаку оказался в «Роме» - «волки» арендовали бельгийца у «Челси».

«Лукаку? Я не понимаю его слов. Никто не проявлял к нему неуважения. Я не думаю, что он может что-то сказать, это бесполезные споры», - сказал Маротта в программе Inter Spazio.

В сезоне 2023/2024 Ромелу Лукаку провёл за «Рому» восемь матчей, в которых забил семь голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
19:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — об интересе «Лацио» к Тикнизяну: От таких предложений не отказываются
18:58 · Италия. Серия А
​Маротта: «Никто не проявлял неуважения к Лукаку»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Шалимов высказался о положении Миранчука в «Аталанте»
18:33 · Италия. Серия А
Павар: «В «Интере» мне действительно комфортно»
16:59 · Англия. Премьер-лига
В «Интере» высказались о возможном возвращении Онана
16:49 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» положил глаз на украинца, гранды АПЛ тоже в гонке слухи
16:02 · Италия. Серия А
Иммобиле рассказал, почему отказался от переезда в Саудовскую Аравию
15:39 · Италия. Серия А
​Фаджоли за несколько месяцев поставил больше 1 млн евро
14:11 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
13:47 · Италия. Серия А
Камоцци: «В «Аталанте» не ценят талант Миранчука»
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна – на прицеле новые топ-форварды 1 слухи
12:14 · Италия. Серия А
«Милан» хочет приобрести Хуана Миранду в 2024 году
12:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна высказался об интересе «Лацио»
11:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл игрока, который заменит Погба
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить итальянского топ-полузащитника слухи
Все новости
Рекомендуем