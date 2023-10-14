Павар: «В «Интере» мне действительно комфортно»

Защитник Бенжамен Павар поделился эмоциями от выступления за «Интер».

Француз считает миланский клуб легендарной командой, за которую выступали большие звёзды.

«Все верят в меня. Игроки, руководство, тренерский штаб меня поддерживают. Это отражается на выступлениях, в «Интере» мне действительно комфортно и я в порядке», — приводит слова Павара TuttoMercatoWeb.

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды «Интера» в летнее трансферное окно из мюнхенской «Баварии» за 30 миллионов евро.

На счету Павара пять игр за новый клуб, в которых он не смог отметиться результативными действиями.