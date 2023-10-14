Иммобиле рассказал, почему отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о предложениях от клубов из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.

Форвард отметил, что раздумывал над возможным переездом, но затем принял решение отказаться из-за национальной сборной и Лиги чемпионов.

«После такого старта чемпионата у меня возникли вопросы, особенно после критики со стороны некоторых. В некоторые дни, когда я был в самом низу, думал: «Лучше бы я ушёл», — заявил Иммобиле в интервью Il Messaggero.

Контракт итальянца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Иммобиле принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.