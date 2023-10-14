​Фаджоли за несколько месяцев поставил больше 1 млн евро

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли оказался замешан в нелегальных ставках. Как сообщает La Repubblica, за несколько месяцев Фаджоли потратил на ставки больше 1 миллиона евро.

Отмечается, что позже Фаджоли подключил к ставкам Сандро Тонали и Николо Дзаньоло – они тоже фигурируют в этом деле.

В сезоне 2023/2024 Николо Фаджоли поучаствовал в шести матчах чемпионата Италии. В них полузащитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

«Ювентус» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. От лидирующего «Милана» «старая синьора» отстаёт на четыре зачётных балла.