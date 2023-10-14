Лаутаро Мартинес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес в ближайшее время может подписать новый трудовой договор с клубом.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» готовят контракт для Мартинеса с существенным увеличением текущей зарплаты. Сообщается, что по новому соглашению аргентинец будет зарабатывать семь миллионов евро в год. Источник отмечает, что ни у одного из действующих футболистов «Интера» нет такого большого оклада.

Контракт 26-летнего нападающего с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мартинеса составляет 100 миллионов евро.