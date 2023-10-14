Камоцци: «В «Аталанте» не ценят талант Миранчука»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«В «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль Гасперини. Вряд ли в этом плане что-то изменится», - приводятся слова Камоцци на странцах «РБ Спорта».

Напомним, что Миранчук пополнил ряды коллектива из Бергамо в 2020 году. В минувшем сезоне 27-летний хавбек провел 29 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.