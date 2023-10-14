«Реал» нашёл звезду в атаку вместо Мбаппе

Мадридский «Реал» определился с альтернативой Килиану Мбаппе, если сделка по переходу француза не состоится летом следующего года.

Как информируют журналисты Todofichajes, в сфере интересов руководства «сливочных» находится лучший бомбардир прошлого сезона Серии А Виктор Осимхен, ныне выступающий за «Наполи». Потенциальный трансфер 24-летнего нигерийца может обойтись испанскому гранду в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Виктор продолжает радовать результативностью. Форвард забил шесть голов в восьми матчах чемпионата Италии. Его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до 2025 года.

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