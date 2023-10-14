«Ювентус» нашёл игрока, который заменит Погба

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермирен попал в сферу интересов одного из итальянских градов. Согласно данным getfootballnewsitaly, заполучить игрока в свои ряды собирается туринский «Ювентус».

«Старая синьора» видит в бельгийце замену французу Полю Погба, провалившему допинг-тест. Туринский клуб предпримет попытку подписать Вермирена в январское трансферное окно.

18-летний полузащитник выступает за «Антверпен» с лета 2022 года, его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферный ценник Артура составляет 17 миллионов евро.