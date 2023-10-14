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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл игрока, который заменит Погба

14 Октября 2023 • 11:36 Комментировать

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермирен попал в сферу интересов одного из итальянских градов. Согласно данным getfootballnewsitaly, заполучить игрока в свои ряды собирается туринский «Ювентус».

«Старая синьора» видит в бельгийце замену французу Полю Погба, провалившему допинг-тест. Туринский клуб предпримет попытку подписать Вермирена в январское трансферное окно.

18-летний полузащитник выступает за «Антверпен» с лета 2022 года, его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферный ценник Артура составляет 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антверпен Артур Вермирен трансферы футбола - зима 2024
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