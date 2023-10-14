Боатенга предложили итальянскому клубу

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг, который сейчас находится в статусе свободного агента, может получить работу в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.
По данным источника, услуги 35-летнего защитника предложены столичной «Роме». При этом руководство итальянского клуба сомневается в подписании Жерома из-за его возраста, а также физических кондиций.
Сам защитник подыскивает новый клуб, который предложит ему однолетний трудовой договор с возможностью продления на сезон.
В прошлом сезоне Боатенг выступал за «Лион» и провел восемь матчей в Лиге 1.
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